وطنية
القضاء الإسباني ينفض الغبار عن جرائم غالي
استمع إلى شاهد على تورط زعيم الانفصاليين في التعذيب والاختطاف لم يجد نفعا ضغط “بوليساريو” على القضاء الإسباني لإغلاق ملف تورط زعيمها في تعذيب واختطاف واحتجاز صحراويين، إذ استمع قاض إسباني إلى الفاضل ابريكة، باعتباره أحد الشهود على جرائم الانفصاليين بمراكز سرية. وقال منتدى “فورساتين” (داعمو الحكمأكمل القراءة »
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