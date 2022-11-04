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وطنية

القضاء‭ ‬الإسباني‭ ‬ينفض‭ ‬الغبار‭ ‬عن‭ ‬جرائم‭ ‬غالي

منذ 7 ثواني
استمع‭ ‬إلى‭ ‬شاهد‭ ‬على‭ ‬تورط‭ ‬زعيم‭ ‬الانفصاليين‭ ‬في‭ ‬التعذيب‭ ‬والاختطاف لم‭ ‬يجد‭ ‬نفعا‭ ‬ضغط‭ “‬بوليساريو‭” ‬على‭ ‬القضاء‭ ‬الإسباني‭ ‬لإغلاق‭ ‬ملف‭ ‬تورط‭ ‬زعيمها‭ ‬في‭ ‬تعذيب‭ ‬واختطاف‭ ‬واحتجاز‭ ‬صحراويين،‭ ‬إذ‭ ‬استمع‭ ‬قاض‭ ‬إسباني‭ ‬إلى‭ ‬الفاضل‭ ‬ابريكة،‭ ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬الشهود‭ ‬على‭ ‬جرائم‭ ‬الانفصاليين‭ ‬بمراكز‭ ‬سرية‭.‬ وقال‭ ‬منتدى‭ “‬فورساتين‭” (‬داعمو‭ ‬الحكم‭أكمل القراءة »

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منذ 7 ثواني


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