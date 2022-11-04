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أســــــرة

أسبابه نفسية

منذ 42 ثانية
الدكتورة شادي تقدم طرق العلاج المختلفة للتخلص منه أكدت الدكتورة أمل شادي، طبيبة عامة أن التشنج المهبلي اللاإرادي له أسباب نفسية وليست عضوية، مؤكدة أن العلاج يختلف من حالة إلى أخرى. وأضافت الدكتورة شادي على أهمية إشراك الزوج في مسلسل العلاج. عن تفاصيل أكثر حول التشنج المهبليأكمل القراءة »

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منذ 42 ثانية


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