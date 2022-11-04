أســــــرة
أسبابه نفسية
الدكتورة شادي تقدم طرق العلاج المختلفة للتخلص منه أكدت الدكتورة أمل شادي، طبيبة عامة أن التشنج المهبلي اللاإرادي له أسباب نفسية وليست عضوية، مؤكدة أن العلاج يختلف من حالة إلى أخرى. وأضافت الدكتورة شادي على أهمية إشراك الزوج في مسلسل العلاج. عن تفاصيل أكثر حول التشنج المهبليأكمل القراءة »
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