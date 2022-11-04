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الصباح الفني

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منذ 46 ثانية
السلاحف‭ ‬ليست‭ ‬صامتة بينت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬أن‭ ‬شكلا‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬التعبير‭ ‬الصوتي‭ ‬موجود‭ ‬لدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬نوعا‭ ‬حيوانيا،‭ ‬كان‭ ‬يعتقد‭ ‬سابقا‭ ‬أنها‭ ‬صامتة،‭ ‬ومنها‭ ‬السلاحف‭. ‬وأوضحت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬مصدر‭ ‬هذه‭ ‬الميزة‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬أنواع‭ ‬أخرى‭ ‬يعود‭ ‬تاريخها‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬400‭ ‬مليون‭ ‬عام‭. ‬وبدأ‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬خلال‭أكمل القراءة »

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منذ 46 ثانية


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