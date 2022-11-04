الصباح الفني
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السلاحف ليست صامتة بينت دراسة حديثة أن شكلا من أشكال التعبير الصوتي موجود لدى أكثر من 50 نوعا حيوانيا، كان يعتقد سابقا أنها صامتة، ومنها السلاحف. وأوضحت الدراسة أن مصدر هذه الميزة مشترك مع أنواع أخرى يعود تاريخها إلى نحو 400 مليون عام. وبدأ كل شيء خلالأكمل القراءة »
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