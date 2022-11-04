الرياضة
بركان يواصل التخبط
انهزم أمام المنستيري بهدف في مباراة شهدت احتجاجات وتوقفات واصل نهضة بركان تخبطه، بعد تلقيه هزيمة أمام الاتحاد المنستيري التونسي بهدف لصفر، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الأربعاء)، لحساب ذهاب الدور الفاصل عن مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية. وبادر المنستيري إلى التسجيل منذ الدقيقة العاشرة، بواسطة الجزائريأكمل القراءة »
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