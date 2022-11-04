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وطنية

رجال‭ ‬حموشي‭ ‬جنبوا‭ ‬البلاد‭ ‬حمامات‭ ‬دم

منذ 3 دقائق
تفكيك‭ ‬الخلايا‭ ‬استباقيا‭ ‬وعودة‭ ‬117‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬وملاحقة‭ ‬277‭ ‬بالمعتقلات تمكن‭ ‬رجال‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬حموشي،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للأمن‭ ‬الوطني،‭ ‬ومراقبة‭ ‬التراب‭ ‬الوطني،‭ ‬من‭ ‬حماية‭ ‬السلامة‭ ‬الجسدية‭ ‬للمغاربة‭ ‬وممتلكاتهم،‭ ‬عبر‭ ‬تفكيك‭ ‬الخلايا‭ ‬الإرهابية‭ ‬بشكل‭ ‬استباقي‭ ‬في‭ ‬2022،‭ ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬سنوات‭.‬ وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أنه،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الأمنية‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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