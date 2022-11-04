وطنية
رجال حموشي جنبوا البلاد حمامات دم
تفكيك الخلايا استباقيا وعودة 117 من سوريا وملاحقة 277 بالمعتقلات تمكن رجال عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، ومراقبة التراب الوطني، من حماية السلامة الجسدية للمغاربة وممتلكاتهم، عبر تفكيك الخلايا الإرهابية بشكل استباقي في 2022، وعلى مدى سنوات. وأكدت وزارة الداخلية أنه، في إطار الاستراتيجية الأمنيةأكمل القراءة »
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