الرياضة
الجيش يربح جولة بمالي
المباراة جرت في ظروف صعبة والفريق العسكري فرض أسلوبه عاد الجيش الملكي بتعادل ثمين (0 – 0) من المباراة، التي حل فيها ضيفا على دجوليبا المالي، أول أمس (الأربعاء)، بملعب 26 مارس في باماكو، لحساب ذهاب الدور الفاصل، المؤهل إلى دور المجموعات لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدمأكمل القراءة »
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