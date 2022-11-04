الرياضة
تكناوت تقود الجيش إلى المربع الذهبي
أكدت أن الكأس ستبقى بالمغرب والطرد يغيب الرضواني قادت فاطمة الزهراء تكناوت فريقها الجيش الملكي إلى نصف نهاية عصبة الأبطال النسوية، التي يحتضنها المغرب إلى غاية 13 نونبر الجاري، بعد فوزه على بوفالوز غرينز الزامبي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الأربعاء) بملعب مولاي الحسنأكمل القراءة »
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