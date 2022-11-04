الرياضة
عريضة لإغلاق “دونور”
شغب الجماهير يصل البرلمان وسؤال كتابي في الموضوع يجمع سكان مجاورون لملعب محمد الخامس توقيعات على عريضة، للمطالبة بإغلاق أبواب ملعب محمد الخامس في وجه الجماهير بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة قبل وبعد نهاية مباريات. وشهدت الأحياء المتاخمة للملعب اعتداءات على ممتلكات الغير، ناهيك عن الفوضىأكمل القراءة »
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