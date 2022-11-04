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بنسعيد: لا نمارس الرقابة
التفكير في دور شباب متنقلة لفائدة العالم القروي أكد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل أن وزارته لا تمارس الرقابة على أي فنان، موضحا خلال جلسة الإجابة عن الأسئلة الشفوية بمجلس النواب “لا أعتقد أن الوزارة في 2022 يمكن أن تمارس الرقابة، قبل أن أكون فاعلا سياسيا،أكمل القراءة »
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