الرياضة
العامري: التكوين ليس بناية فقط
الإطار الوطني يدعو إلى إعادة النظر في المنظومة ويرفض أن يكون مجرد أجير قال الإطار الوطني عزيز العامري، المدير التقني السابق للرجاء الرياضي، ومدرب مجموعة من الأندية الوطنية، إن التكوين ليس مجرد بناية وملاعب، بل هو دراسة وفهم عميق لأسلوب حياة الممارس، على امتداد مسيرته الكروية وفيأكمل القراءة »
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