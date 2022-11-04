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الرياضة

30 درهما لديربي آسفي والجديدة

منذ دقيقة واحدة
أكدت إدارة أولمبيك آسفي أن عملية بيع تذاكر مباراة فريقها أمام الدفاع الحسني الجديدي، ستتواصل بشبابيك ملعب المسيرة الخضراء إلى غاية الرابعة عصر اليوم (الجمعة). وأفاد الفريق العبدي في بلاغ له أن هذه التذاكر ستطرح للبيع في شباك آخر بملعب الأب فرج “النخيلة”، وحددت ثمنها في 30أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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