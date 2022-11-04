الرياضة
30 درهما لديربي آسفي والجديدة
أكدت إدارة أولمبيك آسفي أن عملية بيع تذاكر مباراة فريقها أمام الدفاع الحسني الجديدي، ستتواصل بشبابيك ملعب المسيرة الخضراء إلى غاية الرابعة عصر اليوم (الجمعة). وأفاد الفريق العبدي في بلاغ له أن هذه التذاكر ستطرح للبيع في شباك آخر بملعب الأب فرج “النخيلة”، وحددت ثمنها في 30أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا