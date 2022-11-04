الرياضة
الزمامرة يواصل “بهدلة” المدربين
بنشريفة: تنازلت عن مستحقاتي واختلاف وراء القرار واصل نهضة الزمامرة تغيير المدربين، بفك ارتباطه بالمدرب حمودة بنشريفة، بشكل مفاجئ، أول أمس (الأربعاء). وسبق للزمامرة أن أقال أعدادا كبيرة من المدربين في السنوات الأخيرة، حتى لو حققوا نتائج إيجابية، مثل رضا حكم وعبد الإله صابر وهشام اللويسي ومحمدأكمل القراءة »
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