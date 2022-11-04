الرياضة
معسكر الأسود يبدأ مبكرا
برنامج خاص للاعبين أنهوا التزاماتهم مع أنديتهم ولقجع حاضر في اجتماع «فيفا» وجه الطاقم التقني للمنتخب الوطني تعليمات لجميع اللاعبين، المدعوين في اللائحة النهائية، المقرر خوضها نهائيات كأس العالم بقطر، والمنتهية التزاماتهم رفقة أنديتهم، قصد الالتحاق بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة. وعلمت «الصباح»، أن الغايةأكمل القراءة »
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