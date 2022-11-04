وطنية
الصحة والطاقة تؤطران مجلس الحكومة
تعيينات جديدة في وزارات المالية والفلاحة والاستثمار والتجهيز والماء استأثر موضوع تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، والتشجيع على الاقتصاد في الطاقة بأهمية خلال أشغال مجلس الحكومة الذي انعقد، أمس (الخميس)، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة. وقدم خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عرضا حول تنزيلأكمل القراءة »
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