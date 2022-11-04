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وطنية

إطلاق‭ ‬عريضة‭ “‬الحبس‭ ‬لا‭”‬

منذ 3 دقائق
أطلقت‭ “‬الخارجات‭ ‬على‭ ‬القانون‭”‬،‭ ‬عريضة‭ ‬وطنية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إلغاء‭ ‬الفصل‭ ‬490‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬الجنائي‭ ‬المغربي،‭ ‬وهي‭ ‬العريضة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬شعار‭ “‬الحبس‭ ‬لا‭”‬،‭ ‬واختيرت‭ ‬كوثر‭ ‬بودراجة،‭ ‬الفنانة‭ ‬والإعلامية‭ ‬المعروفة‭ ‬بمساندتها‭ ‬لقضايا‭ ‬المرأة‭ ‬والحريات‭ ‬الفردية،‭ ‬لتكون‭ ‬وجها‭ ‬مصاحبا‭ ‬لحملة‭ ‬جمع‭ ‬التوقيعات،‭ ‬والتي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬4000‭ ‬توقيع‭ ‬من‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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