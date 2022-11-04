وطنية
إطلاق عريضة “الحبس لا”
أطلقت “الخارجات على القانون”، عريضة وطنية من أجل إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، وهي العريضة التي تحمل شعار “الحبس لا”، واختيرت كوثر بودراجة، الفنانة والإعلامية المعروفة بمساندتها لقضايا المرأة والحريات الفردية، لتكون وجها مصاحبا لحملة جمع التوقيعات، والتي يجب أن تصل إلى 4000 توقيع منأكمل القراءة »
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