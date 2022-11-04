الصباح الفني
قالوا
بوسريف كتب الشاعر والناقد صلاح بوسريف تدوينة جاء فيها “لن أنهار، إلا حينما تسقط مني نفسي” البدوي كتبت الفنانة جميلة البدوي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “اقلق قليلا، وابتسم كثيرا”. الشميطي كتبت المغنية إيمان الشميطي تدوينة على “إنستغرام” جاء فيها “قد يستغرق الأمر عاما، وقد يستغرقأكمل القراءة »
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