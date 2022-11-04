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الصباح الفني

قالوا

منذ 51 ثانية
بوسريف كتب‭ ‬الشاعر‭ ‬والناقد‭ ‬صلاح‭ ‬بوسريف‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬لن‭ ‬أنهار،‭ ‬إلا‭ ‬حينما‭ ‬تسقط‭ ‬مني‭ ‬نفسي‭”‬ البدوي كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬جميلة‭ ‬البدوي‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬اقلق‭ ‬قليلا،‭ ‬وابتسم‭ ‬كثيرا‭”.‬ الشميطي كتبت‭ ‬المغنية‭ ‬إيمان‭ ‬الشميطي‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬قد‭ ‬يستغرق‭ ‬الأمر‭ ‬عاما،‭ ‬وقد‭ ‬يستغرق‭أكمل القراءة »

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منذ 51 ثانية


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