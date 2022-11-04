أســــــرة
التشنج المهبلي اللاإرادي… الطابو
إهمال علاجه يؤدي إلى ضغوطات نفسية ومشاكل زوجية يعتبر التشنج المهبلي اللاإرادي من المواضيع التي تصنف في خانة “الطابو»، إذ ترفض كثير من المصابات به الكشف الطبي عنه نتيجة الشعور بالحرج. ويؤدي إهمال علاجه إلى معاناة المرأة ضغوطات نفسية ونشوب مشاكل زوجية بسبب رفض العلاقة الجنسية، باعتبارهاأكمل القراءة »
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