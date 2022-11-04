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وطنية

اعتصام المحامين مستمر أمام البرلمان

منذ دقيقتين
في إطار التطورات التي حملها خلاف المحامين مع الحكومة حول مقتضيات المادة 13 من مشروع القانون المالي لـ 2023، اجتمع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مع مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب، تم خلاله عرض لتصورات المحامين من قبل رئيس الجمعية أول أمس (الأربعاء). وذكر بلاغ للجمعيةأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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