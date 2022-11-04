وطنية
اتفق العرب ضد الجزائر
أنهت القمة العربية المنعقدة بالجزائر أشغالها بإعلان يدين الكابرنات، إذ أجمعت الوفود المشاركة على أن السيادة الترابية للدول العربية خط أحمر، مع التشديد على رفض كل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ما يضع الجارة الشرقية مع الدول المتهمة بزرع الشقاق، بالنظر إلى مواقفها المعادية للوحدة الترابيةأكمل القراءة »
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