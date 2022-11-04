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وطنية

اتفق العرب ضد الجزائر

منذ دقيقتين
A handout picture provided by the Tunisian presidency press service shows Arab leaders posing for a group photo in the Algerian capital on November 1, 2022 following their first summit since a string of normalisation deals with Israel that have divided the region. (Photo by Tunisian Presidency / AFP) / == RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / TUNISIAN PRESIDENCY PRESS SERVICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ==
أنهت القمة العربية المنعقدة بالجزائر أشغالها بإعلان يدين الكابرنات، إذ أجمعت الوفود المشاركة على أن السيادة الترابية للدول العربية خط أحمر، مع التشديد على رفض كل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ما يضع الجارة الشرقية مع الدول المتهمة بزرع الشقاق، بالنظر إلى مواقفها المعادية للوحدة الترابيةأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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