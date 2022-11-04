أســــــرة
لمعلوماتك
< يؤثر التشنج المهبلي اللاإرادي على قدرة المرأة لاستخدام السدادات القطنية أو الخضوع للفحوصات النسائية أو إلى أي عملية تحتاج اختراق المهبل. وبمجرد محاولة ذلك يحدث التشنج بشكل تلقائي ولاإرادي وسريع، دون أن تتمكن من السيطرة عليه. < ينتقل التشنج المهبلي اللاإرادي إلى باقي أجزاء الجسم، فتشعرأكمل القراءة »
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