اذاعة وتلفزيون
“دشرة” على “نتفليكس”
أطلقت شبكة “نتفليكس” فيلم “دشرة”، وهو فيلم رعب تونسي الأول من نوعه في تونس، إذ بمجرد صدوره في 2019 سجل رقما قياسيا في عدد المشاهدين. ويأتي الفيلم مع جرعة حقيقية من الرعب، وتتخلله قصص الجن والسحر والأساطير، من دون أن يدرك المشاهد الحقيقة حتى تخرج الأمور عنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا