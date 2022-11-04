الصباح الفني
قضية فيسبوكية: ”القفطان الأزرق” في مرمى نيران “بيجيدي”
بوانو قال إنه يشجع المثلية وبنسعيد رد بأن الترخيص له كان في عهد العثماني المخرجة مريم التوزاني (خاص) لم يفوت الفريق النيابي للعدالة والتنمية، وكتائبه الإلكترونية، فرصة الزوبعة التي أثارها موضوع الرابور طوطو، دون أن يتم استغلاله، والانتقال منه لتصفية الحسابات مع مواضيع أخرى تتصل بحرية التعبيرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا