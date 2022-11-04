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الصباح الفني

قضية‭ ‬فيسبوكية: ‭”‬القفطان‭ ‬الأزرق‭” ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬نيران‭ “‬بيجيدي‭”‬

منذ دقيقتين
مشهد‭ ‬من‭ ‬الفيلم‭ (‬خاص‭)‬
بوانو‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬يشجع‭ ‬المثلية‭ ‬وبنسعيد‭ ‬رد‭ ‬بأن‭ ‬الترخيص‭ ‬له‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬العثماني المخرجة مريم التوزاني (خاص) لم‭ ‬يفوت‭ ‬الفريق‭ ‬النيابي‭ ‬للعدالة‭ ‬والتنمية،‭ ‬وكتائبه‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬فرصة‭ ‬الزوبعة‭ ‬التي‭ ‬أثارها‭ ‬موضوع‭ ‬الرابور‭ ‬طوطو،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬استغلاله،‭ ‬والانتقال‭ ‬منه‭ ‬لتصفية‭ ‬الحسابات‭ ‬مع‭ ‬مواضيع‭ ‬أخرى‭ ‬تتصل‭ ‬بحرية‭ ‬التعبير‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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