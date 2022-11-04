الصباح الفني
”ستوري” يدخل العمراني للسينما
اقتحمت المؤثرة المغربية أسماء العمراني مجال التمثيل من خلال فيلم سينمائي يحمل عنوان “ستوري”، لمخرجه جيروم كوهن أوليفار. وشرعت العمراني في الترويج لهذا العمل الجديد، الذي ستجسد من خلاله دور البطولة، لأول مرة في مسارها. وتقاسمت العمراني مع متابعيها، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”،أكمل القراءة »
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