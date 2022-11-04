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الصباح الفني

‭”‬ستوري‭” ‬يدخل‭ ‬العمراني‭ ‬للسينما

منذ 12 دقيقة
أسماء‭ ‬العمراني.  ‭(‬خاص‭)‬
اقتحمت‭ ‬المؤثرة‭ ‬المغربية‭ ‬أسماء‭ ‬العمراني‭ ‬مجال‭ ‬التمثيل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فيلم‭ ‬سينمائي‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ “‬ستوري‭”‬،‭ ‬لمخرجه‭ ‬جيروم‭ ‬كوهن‭ ‬أوليفار‭.‬ وشرعت‭ ‬العمراني‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬لهذا‭ ‬العمل‭ ‬الجديد،‭ ‬الذي‭ ‬ستجسد‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬دور‭ ‬البطولة،‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مسارها‭.‬ وتقاسمت‭ ‬العمراني‭ ‬مع‭ ‬متابعيها،‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬بموقع‭ ‬تبادل‭ ‬الصور‭ ‬والفيديوهات‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭أكمل القراءة »

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منذ 12 دقيقة


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