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وهبي: أنا الوزير وسأصدر قانون المحاماة
196 شكاية ضد محامين وتأديب 150 موظفا و14 خبيرا قضائيا و37 موثقا لم يبال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، باحتجاجات المحامين أمام البرلمان، مساء أول أمس (الأربعاء). وأكد أنه من مهام الوزير، التشريع وإصدار مشاريع القوانين وليس وضعها على الرف بسبب أن البعض لم تعجبه، مضيفا أن رفعأكمل القراءة »
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