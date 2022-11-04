اذاعة وتلفزيون
“الحنش” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الجمعة)، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف ليلا، على موعد مع أحداث الفيلم السينمائي “الحنش”، للمخرج إدريس لمريني. ويحكي الفيلم قصة شاب مغربي عاطل ينتحل صفة شرطي لكسب رزقه بطريقة غير مشروعة، وانتقاما في الوقت نفسه لمعاناة والدته البائعة المتجولة مع تعسف الشرطة.أكمل القراءة »
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