الرياضة
كواليس الفرق
الجيش الملكي يبذل الطاقم الطبي للجيش الملكي مجهودات لتأهيل اللاعب أحمد حمودان، للمشاركة في مباراة دجوليبا المالي، الأربعاء المقبل، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، لحساب اياب الدور الفاصل المؤهل لدور المجموعات لكأس “كاف”. وغاب حمودان عن مباراة الذهاب أول أمس (الأربعاء)، بسبب الإصابة. الرجاء الرياضيأكمل القراءة »
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