أسواق
الإصلاح يخدم الشركات الكبرى
رئيس الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يؤكد غياب تدابير لفائدتها أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي اعتبر عبد الله فركي، رئيس الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تغييب الكنفدرالية من المشاورات مع الحكومة، خلال الإعداد لمشروع قانون المالية، والاقتصار على الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، الذيأكمل القراءة »
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