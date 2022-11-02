مجتمع
إقرار دعم لتجاوز أزمة الحليب
تخصيص مساعدة مالية تتراوح بين 2500 درهم و5 آلاف لاستيراد الأبقار الحلوب كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية عن التدابير التي تعتزم اعتمادها، من أجل دعم قطاع إنتاج الحليب لتجاوز الصعوبات التي يعانيها وتغطية الخصاص المسجل في السوق. وتهم هذه الإجراءات المساعدات والتحفيزات للاستثمار في القطاعأكمل القراءة »
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