مجتمع
التماطل في صرف الزيادة في معاشات المتقاعدين
انتفض ممثلا الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في وجه الحكومة، احتجاجا على التماطل في تنزيل قرارات المجلس بشأن معاشات المتقاعدين. وطالب الحسين اليماني وعبد الفتاح البغدادي، بالصرف الفوري لمستحقات المتقاعدين وذوي حقوقهم المنخرطين في الصندوق، وأكد عضوا الكنفدرالية في بلاغ لهما رفضهماأكمل القراءة »
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