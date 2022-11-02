مجتمع
أكاديمية استقلالية للتأطير النقابي
يستعد اتحاد النقابات الوطنية للشباب والرياضة والتواصل، لإطلاق مشروع إنشاء أكاديمية للدراسات النقابية للمساهمة في تحقيق الهدف الرابع ضمن الأهداف المحددة في المادة الثانية من القانون الأساسي للاتحاد، المتمثلة في المشاركة عبر المقترحات والتوصيات في إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بعالم الشغل وبلورة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية،أكمل القراءة »
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