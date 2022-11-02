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الريحاني في “ريسبير”
أطلت الممثلة هدى الريحاني على متابعي حسابها الرسمي على “إنستغرام” من خلال مقطع فيديو رفقة طاقم الفيلم السينمائي الجديد بعنوان “ريسبير” الذي تتقاسم بطولته مع ثلة من الفنانين الأجانب. وتخوض الريحاني من خلال “ريسبير” تجربة جديدة في عالم التمثيل خارج أرض الوطن، سيما أنها استقرت منذ سنواتأكمل القراءة »
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