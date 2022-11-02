مجتمع
احتجاجات على ترحيل سوق بالزمامرة
نظمت التنسيقية المحلية ضد ترحيل السوق الأسبوعي خميس الزمامرة، أخيرا ، زيارة تواصلية مع التجار والحرفيين والباعة والمتسوقين، جابت خلالها مختلف مرافق ورحبات هذا السوق، حيث تواصلت مع المواطنين الذين عبروا بعفوية عن رفضهم قرار المجلس الجماعي للزمامرة ترحيل السوق الأسبوعي إلى جماعة الغنادرة . وأكد التجارأكمل القراءة »
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