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أســــــرة

ديكور‭ ‬مدخل‭ ‬المنزل

منذ 8 ثواني
استعمال‭ ‬ألوان‭ ‬فاتحة‭ ‬لطلاء‭ ‬الجدران‭          (‬خاص‭)‬
يعتبر‭ ‬مدخل‭ ‬المنزل‭ ‬الفضاء‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬يعطي‭ ‬انطباعا‭ ‬للزائر‭ ‬عن‭ ‬ذوق‭ ‬أصحابه،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬وضع‭ ‬ديكور‭ ‬مميز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تنسيق‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القطع‭ ‬والتفاصيل‭.‬ ويقول‭ ‬المختصون‭ ‬في‭ ‬الديكور‭ ‬إن‭ ‬تنسيق‭ ‬ديكورات‭ ‬المدخل‭ ‬الصغير‭ ‬للمنزل،‭ ‬يعتبر‭ ‬صعبا‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬فضاء‭ ‬أكبر،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬ينبغي‭ ‬التعامل‭أكمل القراءة »

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منذ 8 ثواني


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