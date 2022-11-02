وطنية
المحامون يختارون التصعيد
وقفات احتجاجية وجلسات الجنايات لم تعقد والصناديق مغلقة لم تنفع الوساطة البرلمانية في إخماد فتيل الاحتجاج بالنسبة إلى المحامين الذين قرروا تنفيذ برنامجهم التصعيدي في مواجهة المادة 13 من مشروع قانون المالية، إذ شرعوا في تنفيذ مخططهم النضالي من خلال التوقف عن العمل، أمس (الثلاثاء)، بكل المحاكمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا