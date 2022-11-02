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وطنية

المحامون‭ ‬يختارون‭ ‬التصعيد

منذ 4 ثواني
جانب‭ ‬من‭ ‬احتجاجات‭ ‬محامين‭ ‬بهيأة‭ ‬الدارالبيضاء‭         (‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬مفيق‭)‬
وقفات‭ ‬احتجاجية‭ ‬وجلسات‭ ‬الجنايات‭ ‬لم‭ ‬تعقد‭ ‬والصناديق‭ ‬مغلقة لم‭ ‬تنفع‭ ‬الوساطة‭ ‬البرلمانية‭ ‬في‭ ‬إخماد‭ ‬فتيل‭ ‬الاحتجاج‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المحامين‭ ‬الذين‭ ‬قرروا‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامجهم‭ ‬التصعيدي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المادة‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية،‭ ‬إذ‭ ‬شرعوا‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مخططهم‭ ‬النضالي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬أمس‭ (‬الثلاثاء‭)‬،‭ ‬بكل‭ ‬المحاكم‭أكمل القراءة »

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منذ 4 ثواني


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