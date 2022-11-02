وطنية
المنصوري تحذر المتاجرين بتصاميم التهيئة
دافعت عن أطر الوكالات الحضرية وبرلماني تحدث عن “لوبي” بالجديدة فضح يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية، «لوبي» خطيرا يتاجر في تصاميم التهيئة، خلال مساءلته لفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، في الجلسة الشفوية لمجلس النواب أول أمس (الاثنين). وكشف بيزيد أن أربعة أشخاص بإقليمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا