الأولى
جلسة صاخبة بـ “سوق” البرلمان
تبادل للملاسنات والتهديدات بين النواب واتهامات بالحمق ودعم الشواذ اتهم أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، قيادة العدالة والتنمية، بالنفاق، بسبب ما أسماه “ظهور الفضائح الأخلاقية لوزراء ووزيرات» على مدى عشر سنوات من حكمهم، وذلك في جلسة صاخبة شهدها مجلس النواب، مساء أول أمس (الاثنين). وقال التويزيأكمل القراءة »
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