حوادث
ثلاثة انتحارات بخنيفرة
عاشت خنيفرة، صباح أول أمس (الاثنين)، حالة استنفار قصوى لدى السلطات والمصالح الأمنية، بعد وضع ثلاثة أشخاص حدا لحياتهم وسط ظروف غامضة. وأفادت معطيات “الصباح” أن الحالة الأولى تتعلق بشابة تبلغ من العمر 18 سنة، حاولت الانتحار بتناول أقراص دواء، محاولة وضع حد لحياتها بداخل منزلها الكائنأكمل القراءة »
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