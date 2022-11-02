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منذ 17 ثانية
كرم في حفل بكندا يحيي المطرب اللبناني فارس كرم حفلا غنائيا في كندا، الجمعة المقبل، ويقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته، ضمن سلسلة من الحفلات يحييها نجوم الأغنية من شتى أقطار الوطن العربي. يذكر أن كرم طرح منذ فنرة أغنية بعنوان “قمرجي” من كلمات وألحان فارسأكمل القراءة »

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منذ 17 ثانية


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