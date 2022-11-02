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اذاعة وتلفزيون

منتجو الأفلام يهاجمون مرميد

منذ 13 ثانية
اعتبروا أنه فرض نفسه على لجنة تحكيم مهرجان طنجة هاجمت غرفة منتجي الأفلام والتي يرأسها المخرج محمد عبد الرحمان التازي، بعض أعضاء لجنة تحكيم المهرجان الوطني للفيلم بطنجة في دورته السابقة، منهم بلال مرميد، الإعلامي والناقد السينمائي، لكن دون الإشارة إلى الأسماء. واعتبرت الغرفة، أن المركز السينمائيأكمل القراءة »

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منذ 13 ثانية


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