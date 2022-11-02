وطنية
تهديدات إرهابية من تندوف
أجمع المشاركون في الاجتماع الخاص بلجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حول التهديد المتصاعد بإساءة استخدام التكنولوجيات، المنعقد يومي 28 و29 أكتوبر الماضي بمومباي ونيودلهي، على الإقرار بخطر تهديدات يمثلها إرهابيون ومتطرفون وجماعات انفصالية وفاعلون إجراميون عابرون للحدود الوطنية. وتداول الاجتماع في مذكرة برلين بشأنأكمل القراءة »
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