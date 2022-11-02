وطنية
بنعلي تعترف بتراجع مخزون “الغازوال”
خبراء يطالبون بمساءلة الشركات التي تتلقى دعما ولا تستثمر في التخزين اعترفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بتراجع المخزون الاحتياطي من مادة “الغازوال”، الأكثر استعمالا، إلى مستوى لا يتجاوز 38 يوما. واستغرب متتبعون كيف أن الوزيرة تقر بهذا التراجع، رغم أن القانون ينص على ضرورةأكمل القراءة »
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