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وطنية

بنعلي‭ ‬تعترف‭ ‬بتراجع‭ ‬مخزون‭ “‬الغازوال‭”‬

منذ 15 ثانية
ليلى‭ ‬بنعلي‭ ‬وزيرة‭ ‬الانتقال‭ ‬الطاقي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭            (‬أرشيف‭)‬
خبراء‭ ‬يطالبون‭ ‬بمساءلة‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تتلقى‭ ‬دعما‭ ‬ولا‭ ‬تستثمر‭ ‬في‭ ‬التخزين اعترفت‭ ‬ليلى‭ ‬بنعلي،‭ ‬وزيرة‭ ‬الانتقال‭ ‬الطاقي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬بتراجع‭ ‬المخزون‭ ‬الاحتياطي‭ ‬من‭ ‬مادة‭ “‬الغازوال‭”‬،‭ ‬الأكثر‭ ‬استعمالا،‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬38‭ ‬يوما‭.‬ واستغرب‭ ‬متتبعون‭ ‬كيف‭ ‬أن‭ ‬الوزيرة‭ ‬تقر‭ ‬بهذا‭ ‬التراجع،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭أكمل القراءة »

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منذ 15 ثانية


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