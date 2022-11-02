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وطنية

الكرش‭ ‬يشهر‭ ‬ورقة‭ ‬الامتناع‭ ‬بالغرفة‭ ‬الثانية

منذ 9 دقائق
امتنعت‭ ‬مجموعة‭ ‬الكنفدرالية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬للشغل‭ ‬بالغرفة‭ ‬الثانية،‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الإطار‭ ‬رقم‭ ‬22‭.‬06‭ ‬الخاص‭ ‬بالمنظومة‭ ‬الصحية‭.‬ وأكد‭ ‬خليهن‭ ‬الكرش،‭ ‬منسق‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬تدخله‭ ‬أمام‭ ‬المجلس،‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬سجلت‭ ‬غيابا‭ ‬كبيرا‭ ‬لأعضاء‭ ‬المجلس،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يحضر‭ ‬سوى‭ ‬38‭ ‬عضوا،‭ ‬أن‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المطالب‭أكمل القراءة »

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منذ 9 دقائق


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