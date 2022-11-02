وطنية
الكرش يشهر ورقة الامتناع بالغرفة الثانية
امتنعت مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالغرفة الثانية، عن التصويت على مشروع القانون الإطار رقم 22.06 الخاص بالمنظومة الصحية. وأكد خليهن الكرش، منسق المجموعة في تدخله أمام المجلس، في جلسة سجلت غيابا كبيرا لأعضاء المجلس، إذ لم يحضر سوى 38 عضوا، أن الحماية الاجتماعية تعتبر من أهم المطالبأكمل القراءة »
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