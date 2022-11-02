حوادث
الحبس لرئيس جماعة سابق بالقلعة
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا، الستار على ملف رئيس سابق لجماعة “مزم صنهاجة” بإقليم قلعة السراغنة، متابع في حالة سراح من أجل جناية تبديد أموال عامة، موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. وقضت الهيأة المذكورة، بإدانة المتهم بما نسب إليه ومعاقبتهأكمل القراءة »
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