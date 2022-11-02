الرياضة
8 ميداليات للكاراطي بالمونديال
فاز المنتخب الوطني للكراطي، بثماني ميداليات، ثلاث منها فضية وخمس برونزية، خلال بطولة العالم لأقل من 21 سنة، التي احتضنتها قونية التركية، واختتمت نهاية الأسبوع الماضي. وفازت بالميداليات الفضية الثلاث، نجمة لميتيك في وزن أقل من 53 كيلوغراما، وهبة فيلاوي في وزن أقل من 50 كيلوغراما، وسعيدأكمل القراءة »
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