الرياضة
اليوسفية يقيل المجدوب
أنهى المكتب المسير لأولمبيك اليوسفية ارتباطه مع المدرب محمد المجدوب، بعد خمس دورات، على انطلاق بطولة القسم الوطني هواة. وقال الفريق في بلاغ “يعلن المكتب المسير للنادي فك الارتباط بالمدرب محمد المجدوب، وذلك راجع بشكل أساسي للنتائج السلبية إلى حدود الدورة الخامسة (انتصار وتعادل وثلاث هزائم)، وأكمل القراءة »
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