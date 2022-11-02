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الصباح الفني

قالوا

منذ 21 ثانية
مستغانمي كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬الجزائرية‭ ‬أحلام‭ ‬مستغانمي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬كن‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬كغصن‭ ‬يانع،‭ ‬مهما‭ ‬انحنى‭ ‬لعصف‭ ‬الرياح،‭ ‬يعود‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬ينكسر‭”.‬ لحلو‭ ‬ كتب‭ ‬الممثل‭ ‬زكرياء‭ ‬لحلو‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬انستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬إن‭ ‬كنت‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬سعادة‭ ‬غير‭ ‬سعادة‭ ‬بيتك‭. ‬سعادة‭ ‬لا‭ ‬تكمن‭ ‬ولا‭ ‬تكبر‭أكمل القراءة »

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منذ 21 ثانية


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