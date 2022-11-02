الصباح الفني
قالوا
مستغانمي كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها “كن في الحياة كغصن يانع، مهما انحنى لعصف الرياح، يعود دون أن ينكسر”. لحلو كتب الممثل زكرياء لحلو تدوينة على “انستغرام” جاء فيها “إن كنت تعتقد أن هناك سعادة غير سعادة بيتك. سعادة لا تكمن ولا تكبرأكمل القراءة »
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