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المفتاحي يخرج عن صمته

منذ 16 ثانية
دعا المسؤولين للتدخل وتتبع مسار الأغاني المستفيدة من الدعم خرج الفنان سعيد المفتاحي الملقب ب»سفير الملحون» عن صمته، إذ وجه رسالة إلى المسؤولين عن الشأن الفني للتدخل من أجل وضع حد للفوضى التي تعرفها الساحة الفنية وتتبع مسار الأغاني المستفيدة من الدعم. وتساءل المفتاحي في حديثه ل”الصباح”أكمل القراءة »

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منذ 17 ثانية


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