الرياضة
مواجهة ملغومة لبركان بتونس
البحراوي أبرز الغيابات وبنشيخة يحذر يواجه نهضة بركان الاتحاد المنستيري التونسي، اليوم (الأربعاء)، انطلاقا من السادسة، بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، لحساب ذهاب الدور الفاصل عن مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في مباراة ملغومة، بالنظر إلى قوة الفريق التونسي. وخاض الفريق البركاني حصة إعدادية أول أمسأكمل القراءة »
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