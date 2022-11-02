الرياضة
الحرارة عائق الجيش أمام دجوليبا
الفريق مكتمل الصفوف وداكروز يحدد مكامن قوة المنافس ستكون الحرارة عائقا أمام الجيش الملكي في المباراة، التي تجمعه بدجوليبا المالي، اليوم (الأربعاء)، بملعب 26 مارس بباماكو، انطلاقا من الرابعة عصرا، لحساب ذهاب الدور الفاصل، المؤهل إلى دور المجموعات لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”. ويقود هذه المباراةأكمل القراءة »
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