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تتويج “شاطارا” ببغداد
توج العمل المسرحي “شاطارا» بجائزة السينوغرافيا وهو من توقيع طارق الربح، إذ ارتأت لجنة التحكيم بمهرجان بغداد الدولي للمسرح أن يحظى بها لأن به كثيرا من الاجتهاد ويعتبر إضافة نوعية. وجاءت الجائزة لتنضاف إلى سلسلة من الجوائز حصدها العمل، إذ توج منذ أسابيع بثلاث جوائز خلال حفلأكمل القراءة »
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